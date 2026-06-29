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長聖新藥推進臨床二期
長聖（6712）昨（28）日宣布，自主研發的異體、現貨型（Off-the-Shelf）CAR-T細胞治療抗癌新藥CAR001，已通過第一期臨床試驗，經台灣安全性監測委員會（SMC）審查後，同意CAR001啟動臨床二期a階段（Phase IIa）試驗。
長聖說明，未來將視Phase IIa數據結果，規劃啟動全球多國多中心臨床試驗布局，並積極尋求國際藥廠授權或共同開發合作，加速CAR001於全球實體腫瘤治療市場之臨床開發進程，為癌症患者帶來新的治療選擇。
長聖表示，CAR001已完成第一期劑量遞增階段之關鍵安全性評估，在一期臨床中展現良好安全性，並於高度困難治療之實體腫瘤領域觀察到具臨床意義的初步療效訊號，包含惡性腦瘤膠質母細胞瘤（Glioblastoma, GBM）及微衛星穩定型大腸直腸癌（MSS CRC）等適應症。如今正式邁入療效擴大驗證階段，也為後續國際授權合作與多國多中心臨床布局奠定重要基礎。
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