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續升綠能登錄興櫃
櫃買家族再添新兵。今（29）日續升綠能（7931）登錄興櫃，興櫃認購價100元。此外，櫃買中心上周審議通過床的世界上櫃案，也是未來的準上櫃新兵。
續升綠能在29日登錄興櫃，主要從事太陽能光電系統的建置與維運、再生能源及憑證銷售業務、儲能系統建置及節能系統建置。輔導推薦證券商為元大及永豐金證券。興櫃認購價100元。
續升綠能設立於2017年4月，目前實收資本額2.46億元，隸屬中美晶集團旗下，主要營業項目涵蓋太陽能光電案場的全生命周期服務，包括前期之案場開發與評估、系統規劃設計、工程統包（EPC）建置，以及後續之案場維運服務，確保發電系統穩定運行與最佳發電效率。
床的世界主要從事床墊生產，及搭配寢具與周邊家具之批發及零售業務，董事長為陳三傑，推薦證券商是統一證券及兆豐證券，申請時資本額2.01億元。床的世界2025年度合併營收為7.25億元，稅後淨利為2,386萬元，每股稅後純益（EPS）為1.18元。2026年第1季合併營收為1.82億元，稅後淨利為1,125萬元，EPS為0.56元。
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