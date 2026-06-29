工業電腦廠維田（6570）表示，目前多個專案出貨順暢，動能十分強勁，訂單能見度直達年底，預期今年營運表現將呈現「季季增」，全年展望樂觀，營收目標雙位數成長。

法人看好，維田今年業績將挑戰新高，伴隨匯率較去年有利，獲利拚翻倍增長。

維田指出，智慧交通以及醫療相關專案逐漸進入收穫期，並且持續貢獻營收，加上歐美市況穩定，在AI基礎建設需求持續加溫趨勢帶動下，智慧製造領域接單狀況也不錯，出貨動能強勁，一直有新專案訂單洽談與送樣。

另外，高毛利的不銹鋼工業電腦產品線同步穩定成長。維田先前於台北國際電腦展（COMPUTEX）展出NuTAM系列不銹鋼工業電腦，具備IP66／IP69K整機防水防塵，抗紫外線日光可視觸控螢幕，可在寬溫嚴苛環境操作，具有邊緣AI運算能力，適合食品製造、生技製藥、戶外場域等應用，對不銹鋼產品線深具信心。