程曦資訊最快Q3上櫃

程曦資訊（6898）獲櫃買中心通過股票上櫃案，市場估計，程曦資訊最快第3季掛牌上櫃。展望後市，隨著AI智能客服與數位轉型需求升溫，法人預估，程曦資訊今年營收有望雙位數增長，續創新高。

受惠公部門與企業客戶對客服委外及數位轉型需求持續成長，程曦資訊2025年營收11.97億元，創新高，稅後純益1.72億元，每股純益6.09元。

程曦資訊成立於1993年，深耕客戶關係管理與客服委外市場，目前已建立以常態性年約為基礎，短期及機動性任務專案為延伸的營運模式。

其中，常態性年約客戶占比逾九成，並持續承接政府大型客服與民生服務專案，公部門與民間企業比重約為7：3，近年亦積極拓展多元產業應用場景，提升市場滲透率。

程曦資訊今年再取得台灣中油客服中心專案，服務版圖已擴張，涵蓋電力、水務、能源、交通、金融、電商、以及食品零售等多元產業。

程曦近年持續深化智能客服與營運輔助工具，導入AI語音辨識、文字客服、自動分流、知識庫系統、AI Trainer及智能質檢等應用，提升客服效率與作業標準化，並已將AI智能分析導入多項政府與民間企業專案。