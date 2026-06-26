捷流訂單看到明年第1季

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）昨（26）日召開股東會，通過配發每股4元現金股利，配發率達80%，以昨天收盤價80.3元計算，現金殖利率4.98%。董事長楊大中說，受惠半導體、電子及高科技廠務接單暢旺，目前訂單能見度已看到明年第1季。

楊大中指出，AI、高效能運算、先進製程與高階電子製造需求持續擴大，全球半導體與高科技電子產業正進入新一輪資本支出與廠務系統升級周期，也推升捷流整體訂單能見度維持六至八個月的水準。

捷流去年合併營收22.69億元、年減5.5%，稅後淨利2.32億元，每股稅後純益5.03元，營運較前一年略有落差，主要受到石化業客戶下單與拉貨力道趨緩影響，加上美元匯率波動造成業外匯兌損失。

不過，受惠於半導體與高科技電子產業進入新一輪建廠、產能擴充及廠務系統升級周期，加上船舶等相關客戶訂單保持良好水準，捷流今年第1季稅後淨利8,254萬元、年增1.76倍，每股稅後純益1.76元；前五月合併營收9.51億元、年增4.4%。

楊大中指出，隨著AI、高效能運算、先進製程與高階電子製造需求持續擴大，高科技廠房對廠務系統穩定性、安全性及流體控制精準度的要求同步提升。

捷流可依不同產業工況提供流體開關、阻斷與控制等解決方案，並已成為國際主要半導體晶圓大廠及電子廠合格供應商，奠定集團拓展半導體及高科技客戶接單的重要基礎，後續隨著高科技客戶擴廠與廠務升級專案延續，有助於墊高整體訂單量能。

不僅如此，捷流多年來陸續取得多項國際品質與產業認證，也奠定捷流多元產業業務接單優勢。

展望未來，捷流持審慎樂觀看法。在全球能源轉型、船舶低碳升級、半導體產業持續擴張，以及電子製造廠務需求提升等趨勢帶動下，目前捷流整體訂單能見度維持六至八個月以上水準。