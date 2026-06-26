醫材廠鐿鈦（4163）昨（26）日召開股東會，全面改選九席新董事會，可成相關陣營提名人選拿下四席，正式進入董事會，成為此次改選最大焦點。鐿鈦表示，期待「強強聯手」讓公司有更大成長空間。後續董事會新合作關係備受市場關注。

鐿鈦改選九席董事，公司派提名候選人取得五席，包括董事長鍾兆塤、策略長林寶彰、總經理林俊男續任，獨立董事則由童瑞龍續任、柯仁偉新任；可成集團旗下益發公司取得2席董事李紅瑩與李士瑋，新任獨立董事錢耀祖、王明隆也由可成陣營提名，合計拿下四席。

可成近年加碼鐿鈦，持股比重約25%，針對雙方未來互動，鐿鈦表示，新董事會尚未正式運作，雙方尚未討論具體合作方向。期待未來互相合作，在既有基礎上共同推動公司成長。據悉，可成僅進入董事會參與治理，現階段營運團隊並無異動，可成也未派員進入鐿鈦經營層。

在營運布局方面，鐿鈦表示，各項重大計畫仍依既定方向推進，持續聚焦核心競爭力發展，深化醫療器材、高頻通訊及精密製造三大領域布局，持續投入技術創新、產品開發以及國際市場拓展。