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智通揮軍印度、東南亞
資訊服務廠智通科創（8932）昨（26）日舉辦股東會，去年獲利創新高，今年持續進攻印度及東南亞等市場。法人看好智通今年在海外金融、AI資安等雙引擎推動，有望再拚新高。
智通表示，除了持續深化既有軟體服務業務外，積極拓展印度 FinTech市場布局。目前放貸執照取得進度仍逐步推進，預期下半年開始貢獻營收，增添新的成長動能。
智通近年來積極拓展非拉鍊營運版圖，2023年3月收購Global Line Network（GLN）公司，打入軟體科技事業，推動企業數位轉型策略規劃、IT架構優化及數據驅動決策等諮詢服務，近年打造創新工具，推出金融科技解決方案。
智通收購GLN後，營運版圖擴及亞太及東南亞地區印度、 緬甸、泰國、 越南、 馬來西亞、新加坡 、印尼 、香港 、韓國、台灣、菲律賓、紐西蘭等13國，營運動能有望持續上升。
智通5月合併營收1.9億元、月減25.1％、年成長3.6％，累計今年前五月合併營收為10.49億元，為歷史同期新高，相較去年同期增加16.4％。
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