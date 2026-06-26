智通揮軍印度、東南亞

智通科創（8932）26日舉辦股東會，公司表示，去年是成果豐碩且具有重要里程碑的一年，公司全年獲利再創歷史新高，整體營運表現持續穩健成長。其中，東南亞地區之軟體服務業務，受惠於市場需求提升與長期客戶合作深化，已成為公司主要獲利來源，也為公司奠定更穩固的國際化基礎。

2026-06-26 11:04