茂達董座陳泰銘接任 IC報價喊漲 法人唱旺下半年

電源管理IC廠茂達（6138）昨（26）日召開股東會，進行董事改選，新一屆董事會選出國巨董事長陳泰銘擔任新董座，原董座王志信擔任副董事長。

國巨是去年以公開收購方式，取得茂達股權，至今年4月28日為止，泛國巨集團持有該公司約二成多股權。國巨在這次茂達九席董事改選中，拿下二席法人董事，陳泰銘則以自然人出任其董事。

國巨先前也入股另一家電源管理IC廠力智，陳泰銘以自然人身份出任副董事長，另外並掌握該公司二席法人董事席次。

茂達今年累計前五月合併營收為33.47億元，年增12.7％。

該公司先前提到，今年開始包括晶圓代工與封測的報價都提高，預計對於IC成本的影響大多會從7月開始，因此正與客戶協商調漲IC報價，以反映上升的成本，估計調升幅度在持平至15％之間。

同時，法人評估，茂達第2季業績可能季增中個位數百分比，上半年營收可望年增逾一成，而下半年業績表現將優於上半年。

目前茂達共有四大產品線，包括散熱IC、電源管理IC、低壓降穩壓器（LDO）與Audio IC等。王志信先前表示，首季毛利率約38.4％左右，估計本季毛利率應當不會下滑，上半年毛利率可能與首季相當，而下半年散熱風扇、儲存應用表現若更好，加上記憶體應用在客戶端取得顆粒的情況改善，產品組合變化有機會使得毛利率更好。