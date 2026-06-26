鐿鈦股東會／可成進駐董事會拿4席 公司派5席盼強強聯手

醫材廠鐿鈦（4163）26日召開股東會並完成董事全面改選，9席新董事會中，由可成（2474）相關陣營提名人選拿下4席，成為此次改選最大焦點。對於可成勢力正式進入董事會，鐿鈦表示，期待未來雙方朝合作模式發展，希望透過「強強聯手」讓公司有更大成長空間。後續董事會新合作關係備受市場關注。

鐿鈦此次共改選9席董事，包括5席一般董事及4席獨立董事。其中，公司派提名候選人共取得5席，包括董事長鍾兆塤、策略長林寶彰、總經理林俊男順利續任，獨立董事則由童瑞龍續任、柯仁偉新任；另外，可成集團旗下益發公司則首度取得2席董事，由李紅瑩與李士瑋出任。同時，新任獨立董事錢耀祖、王明隆也由可成陣營提名，等於可成相關勢力此次合計拿下4席。

可成近年持續加碼鐿鈦，目前持股比重已約25%，針對外界關注雙方未來互動，鐿鈦表示，可成此次首度進入董事會，目前新董事會尚未正式運作，因此雙方尚未討論具體合作方向。不過公司期待未來建立互相合作模式，在既有基礎上共同推動公司成長，並朝「強強聯手」方向發展。

據悉，目前可成方面僅進入董事會參與治理，現階段營運團隊並無異動，可成也未派員進入鐿鈦經營層。鐿鈦說明，此次董事改選已順利完成，未來新任董事會將依專業分工與相互合作精神，共同提升治理效能及決策品質。

在營運布局方面，鐿鈦表示，公司各項重大計畫仍依既定方向推進，未來將持續聚焦核心競爭力發展，深化醫療器材、高頻通訊及精密製造三大領域布局，並持續投入技術創新、產品開發及國際市場拓展。

其中，在醫療產品領域，公司正積極投入高附加價值產品開發，包括機器人手術器械、新型能量手術器械、心臟血管相關器材，以及脊椎手術導航系統等新產品專案，作為未來營收成長的重要動能。

微波開關產品則聚焦於高頻化、微小化的開關產品技術創新，積極投入天線產品、衛星通訊終端地面接收器及5G應用開發，並與國際大廠合作開發高性能微波開關與周邊產品，以因應全球無線通訊市場的快速發展。