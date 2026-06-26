波若威獲利／5月自結稅後純益轉盈 EPS 0.02元
光通訊廠波若威（3163）26日公布5月自結數。波若威5月稅後純益為200萬元，較去年同期稅後淨損5,600萬元轉盈，每股純益0.02元，也較去年同期每股虧損0.70元回正。
從單月獲利結構來看，波若威5月稅前仍為淨損500萬元，但相較去年同期稅前淨損5,400萬元，虧損幅度已明顯收斂，顯示在營收規模放大下，獲利壓力有所改善。
波若威5月營收2.11億元，較去年同期1.63億元成長30%，延續光通訊需求升溫趨勢。波若威去年營收22.25億元、年增14.65%，成長動能主要來自AI資料中心伺服器應用，今年AI資料中心營收占比預期將超過五成，產品則以光纖套件、光纖配線盒及光纖跳接線等為主。
首季財報方面，波若威第1季獲利表現已明顯放大。波若威首季稅後純益2.43億元，創單季新高，每股純益3.03元；其中3月單月稅後純益2.3億元，年增858%，每股純益2.85元，主要受惠AI伺服器帶動光通訊元件出貨動能，加上產品規格提升帶來單價增加，推升整體獲利表現。
展望後市，法人看好AI伺服器帶起光通訊商機持續成長，波若威今年營運有望逐季衝高；後續觀察重點包括AI資料中心客戶拉貨節奏、光通訊產品規格升級進度，以及營收成長能否進一步轉化為穩定獲利。
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