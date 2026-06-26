茂達股東會／完成董事改選 國巨董事長陳泰銘出任新董座

電源管理IC廠茂達（6138）於26日召開股東會，進行董事改選，隨後並於新一屆董事會推選由國巨*（2327）董事長陳泰銘出任新董座，原董座王志信則擔任副董事長。

國巨是於去年以公開收購方式，取得茂達股權，依照其年報記載，到今年4月28日為止，泛國巨集團持有該公司約二成多股權。國巨在這次茂達9席董事改選中，拿下2席法人董事，陳泰銘也以自然人出任其董事。

國巨集團另外也入股電源管理IC廠力智（6719），陳泰銘以自然人身份出任副董事長，並掌握該公司2席法人董事席次。

茂達累計前五月合併營收為33.47億元，年增12.7％。該公司先前提到，今年開始包括晶圓代工與封測的報價都提高，預計對於IC成本的影響大多會從7月開始，因此正與客戶協商調漲IC報價，以反映上升的成本，估計調升幅度在持平至15％之間。