快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

合聖登錄興櫃 無懼大盤回檔、大漲逾5倍

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
光通訊廠合聖科技（7928）26日以120元的價格登錄興櫃，盤中一度大漲至近900元。示意圖／ingimage
光通訊廠合聖科技（7928）26日以120元的價格登錄興櫃，盤中一度大漲至近900元。示意圖／ingimage

光聖（6442）轉投資光通訊廠合聖科技（7928）26日以120元的價格登錄興櫃，盤中一度大漲至近900元，無懼大盤恐慌賣壓，終盤收在650元，上漲530元，漲幅441.67%，大漲逾5倍，顯示市場看好其矽光子晶片未來展望，因此湧入大量買盤。

合聖精準聚焦於AI GPU叢集互連所需的CPO應用，專注在光纖陣列單元（FAU）與外部雷射光源模組（ELS）兩大關鍵模組。為突破矽光子晶片與光纖陣列難以量產耦合的業界瓶頸，合聖科技獨家導入「雙超穎透鏡（Meta Lens）」光學結構，並整合Meta Lens與反射鏡之2D FAU，成功實現了CPO「可插拔式的多排FAU」解決方案。

合聖表示，本次登錄興櫃代表公司取得了階段性成功，是公司的重要里程碑。未來公司將持續深化矽光子與CPO先進技術研發。

晶片 合聖科技

延伸閱讀

合聖科技登錄興櫃 早盤衝高至895元大漲645%

散熱新兵碩通去年賺近2個股本 26日登錄興櫃

國科會通過8件投資案 CPO、半導體材料助攻競爭力

訊芯加入台積電COUPE平台 找來兩位老台積人擔任獨董

相關新聞

合聖登錄興櫃 無懼大盤回檔、大漲逾5倍

光聖（6442）轉投資光通訊廠合聖科技（7928）26日以120元的價格登錄興櫃，盤中一度大漲至近 900 元，無懼大盤恐慌賣壓，終盤收在 650元，上漲 530元，漲幅 441.67%，大漲逾5倍，顯示市場看好其矽光子晶片未來展望，因此湧入大量買盤。

大盤大跌逾1,400點失守四萬五 雷笛克逆勢拉第2根漲停

台股26日面臨國際市場震盪，權值股領跌重挫，加權指數盤中大跌逾1,400點並失守四萬五大關。在市場賣壓沉重之際，LED廠普遍表現低迷，唯獨LED光學透鏡廠雷笛克光學（5230）股價走出獨立行情，今日以22元開出後，盤中迅速鎖住漲停價24.00元，大漲2.15元，拉出連續第2天漲停走勢，於均線上方持續擴大上漲空間。

智通股東會／去年獲利再創新高 印度業務即將貢獻

智通科創（8932）26日舉辦股東會，公司表示，去年是成果豐碩且具有重要里程碑的一年，公司全年獲利再創歷史新高，整體營運表現持續穩健成長。其中，東南亞地區之軟體服務業務，受惠於市場需求提升與長期客戶合作深化，已成為公司主要獲利來源，也為公司奠定更穩固的國際化基礎。

華電聯Q3進入建置期 營運動能將增溫

華電網今日召開股東會，通過配發0.58元現金，配發率77.3%，維持穩健股利政策；董事長陳國章指出，部分跨域整合專案第三季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫。

合聖科技登錄興櫃 早盤衝高至895元大漲645%

合聖科技*（7928）26日登錄興櫃，券商認購價每股120元，早盤跳空以219元開高後快速衝高，一度飆升至895元，大漲775元，漲幅645.83%。

華電聯股東會／第3季進入建置期 營運動能將增溫

華電聯網（6163）26日召開股東會，通過配發0.58元現金，配發率77.3%，維持穩健股利政策。董事長陳國章指出，部份跨域整合專案第3季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。