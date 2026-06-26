合聖登錄興櫃 無懼大盤回檔、大漲逾5倍

光聖（6442）轉投資光通訊廠合聖科技（7928）26日以120元的價格登錄興櫃，盤中一度大漲至近900元，無懼大盤恐慌賣壓，終盤收在650元，上漲530元，漲幅441.67%，大漲逾5倍，顯示市場看好其矽光子晶片未來展望，因此湧入大量買盤。

合聖精準聚焦於AI GPU叢集互連所需的CPO應用，專注在光纖陣列單元（FAU）與外部雷射光源模組（ELS）兩大關鍵模組。為突破矽光子晶片與光纖陣列難以量產耦合的業界瓶頸，合聖科技獨家導入「雙超穎透鏡（Meta Lens）」光學結構，並整合Meta Lens與反射鏡之2D FAU，成功實現了CPO「可插拔式的多排FAU」解決方案。

合聖表示，本次登錄興櫃代表公司取得了階段性成功，是公司的重要里程碑。未來公司將持續深化矽光子與CPO先進技術研發。