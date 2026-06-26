富宇股東會／去年每股稅後純益1.23元 通過配發1.5元股息

富宇地產（4907）去年每股稅後純益1.23元，股東常會26日通過提撥保留盈餘，以現金方式發放，每股配發1.5元股現金股利。董事長張世欣表示，未來半年房市買氣將持續由自住買盤支撐，具交通優勢、商圈機能、區域發展前景的蛋黃區，仍將維持相對穩定的市場表現。

張世欣提到，3月以來房貸利率微幅鬆綁，全國自然人第二戶購屋貸款成數從五成調升至六成，是自從2024年央行第七波信用管制後首見放寬，為房市帶來正面的轉向訊號；然而中東戰爭連帶引起的油價、原物料波動推升營建成本，是接下來房市一大考驗。

富宇地產今年有台中沙鹿區「豐卉」與清水區「富宇大悅」等建案完工交屋，其中「豐卉」總銷約4.7億元、「大悅」總銷8.6億元，再加上部分「中山溱邸」約3.5億元，及「君品」、「帝國之心」等建案餘屋銷售，總銷超過17億元。

富宇地產今年預計有「明星綻」、「曙光之森」、「富宇瑀玥」等三案，有機會於年底前陸續完工入帳，以5月底前銷售情形推估，預計進帳至少56億元，但實際入帳時程仍須視地政及銀行作業進度而定，不排除部分認列時點遞延至116年。

除此之外，富宇地產近期將推出台中新案「精鑄」，此案地點位於大里區塗城路，擁有成熟商圈及完善生活機能，屬於大里區核心地段，規劃2至3房、20至34坪，外界推估總銷約14億元。

張世欣預期，未來半年房市買氣將持續由自住買盤支撐，具備交通優勢、商圈機能、區域發展前景的蛋黃區，仍將維持相對穩定的市場表現。

目前，富宇地產持有但尚未推案的土地，包括新竹縣新豐鄉振興段、台中市清水區星海段、台中市大里區東城段、台中市沙鹿區保成段、南投縣草屯鎮草屯段等。