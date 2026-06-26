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大盤大跌逾1,400點失守四萬五 雷笛克逆勢拉第2根漲停
台股26日面臨國際市場震盪，權值股領跌重挫，加權指數盤中大跌逾1,400點並失守四萬五大關。在市場賣壓沉重之際，LED廠普遍表現低迷，唯獨LED光學透鏡廠雷笛克光學（5230）股價走出獨立行情，今日以22元開出後，盤中迅速鎖住漲停價24.00元，大漲2.15元，拉出連續第2天漲停走勢，於均線上方持續擴大上漲空間。
雷笛克營運逐步迎來轉機，隨公司近年持續優化產品與客戶結構、捨棄低毛利訂單，第1季毛利率已回升至25.81%，虧損較去年同期收斂。
展望未來，雷笛克指出，第2季在傳統旺季與成本控管效益下有望單季轉盈，全年目標扭轉虧損、重回獲利軌道。在布局方面，公司除深耕車用與照明透鏡外，正擴大發展整合型車燈光學模組以提升附加價值，並積極評估CPO共同封裝光學等新市場，可望為中長期營運注入新動能。
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