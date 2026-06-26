智通股東會／去年獲利再創新高 印度業務即將貢獻

智通科創（8932）26日舉辦股東會，公司表示，去年是成果豐碩且具有重要里程碑的一年，公司全年獲利再創歷史新高，整體營運表現持續穩健成長。其中，東南亞地區之軟體服務業務，受惠於市場需求提升與長期客戶合作深化，已成為公司主要獲利來源，也為公司奠定更穩固的國際化基礎。

展望未來，除了持續深化既有軟體服務業務外，智通亦將積極拓展印度 FinTech市場布局。目前放貸執照取得進度仍在逐步推進，公司預期下半年有望開始逐步貢獻營收，為公司增添新的成長動能。

此外，公司在策略投資與併購整合方面，近期也進行了多項評估與安排，希望透過外部資源整合，進一步強化市場競爭力與營運規模，未來將逐步公告進度。