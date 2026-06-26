聯寶股東會通過25年配息1.13元 配息率100％

聯寶今日召開股東常會，由董事長譚明珠主持，會中承認並通過2025年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案，以及修訂取得或處分資產處理程序等各項討論事項，並決議配發每股1.13元現金股利，維持高現金股利政策，現金股利配發率達100％，較2024年的84％進一步提升。

聯寶2025年全年合併營收達5.82億元，年增2.84％，受惠於磁性元件業務出貨保持暢旺，占整體營收比重提升至89％，受惠於產品結構優化與生產效率提升，2025年全年毛利率提升至37％，但針對無線充電業務進行業務接單、組織化調整，加上受匯率干擾影響業外損益等，使2025年全年純益為3507萬元，每股純益為1.13元，整體營運獲利較2024年持穩表現。

展望未來營運，聯寶將持續聚焦高附加價值產品與應用場域深化布局，以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案作為核心方針，以期為中長期營運打造良好成長動能。在無線充電業務方面，聯寶將持續優化客戶及產品組合，除穩固大健康市場，包括運動健身器材與手持醫療設備等利基應用外，也將透過多角化布局策略，將應用版圖延伸至智慧生活、家具、智慧家電及IoT等多元場域，掌握智慧連接時代下的充電應用商機。

此外，在磁性元件方面，隨著Wi-Fi 8、高階網通設備及低軌衛星應用逐步發展，市場對高功率PoE與訊號傳輸整合能力需求持續提升。聯寶目前已完成90W以上高功率PoE產品布局，並持續切入相關應用領域，同時，DOCSIS 4.0規格預期於北美市場逐步放量，將帶動有線電視及寬頻設備升級需求，有助於為公司未來營運增添新成長動能。

聯寶指出，AI應用快速起飛，推升高速網通、AI資料中心電源、矽光子電源、低軌衛星地面接收器等關鍵磁性元件需求，聯寶在AI相關領域將不缺席，並持續深化既有磁性元件、電源設計之技術轉化為具體成長動能，並進一步強化聯寶於AI供應鏈高階磁性元件的長期競爭力，期望帶動營運。