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合聖科技登錄興櫃 早盤衝高至895元大漲645%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
高速光學互連解決方案廠商合聖科技24日舉行媒體交流會，董事長伍茂仁出席。中央社
高速光學互連解決方案廠商合聖科技24日舉行媒體交流會，董事長伍茂仁出席。中央社

合聖科技*（7928）26日登錄興櫃，券商認購價每股120元，早盤跳空以219元開高後快速衝高，一度飆升至895元，大漲775元，漲幅645.83%。

合聖科技2019年9月23日設立，主要從事光電零組件之設計開發服務、生產及銷售；專注於矽光子雷射光源、光纖與矽光子封裝技術的公司，提供矽光子外部雷射光源（External Laser Source, ELS）及光纖與矽光子整合的光纖陣列單元（Fiber Array Unit, FAU）封裝解決方案。

在 AI 資料中心產業鏈中，合聖科技定位於上游，專注於設計與開發應用於共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）的關鍵零組件，包含矽光子、雷射光源以及搭載超穎透鏡的光纖陣列單元（FAU）完整解決方案，為下一代高效能資料中心的建構提供核心技術支撐。

在產品應用方面，合聖科技聚焦共同封裝光學（CPO）模組所需的外部雷射光源（ELS），以及可插拔式二維光纖陣列單元（Detachable 2D FAU），以支援AI 數據中心 CPO 交換機及 AI GPU 之互聯架構的需求。

合聖科技登錄興櫃首日表現亮眼，一度衝達895元，飆漲645.83%， 盤中漲幅逾500%。

合聖科技

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