華電聯股東會／第3季進入建置期 營運動能將增溫

華電聯網（6163）26日召開股東會，通過配發0.58元現金，配發率77.3%，維持穩健股利政策。董事長陳國章指出，部份跨域整合專案第3季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫。

公司去年得標金額創歷史新高之後，前五月累計營收25.6億元，年增32.6%。董事長陳國章表示，得標的跨域整合專案，經細部設計準備，第3季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫，下半年因應半導體產業客戶基於算力需求成長，亦將提供基礎建設所需的建置服務，這也是未來公司重要的成長來源。

公司表示，透過先進 AI 技術導入、對外投資與策略合作，推升公司四大領域產品與服務價值，同時藉由資安威脅識別與防禦，協助客戶與合作夥伴在 AI 典範轉移與產業升級浪潮，創造長期競爭優勢。

陳國章強調，公司將透過強化大型專案控管能力、縮短驗收時程以有效控制成本。在內部經營上，秉持「向上創造利潤、向下降低成本」的核心方針，尤其將人才培育列為優先要務，未來將提升整體營運效能，為股東創造最大價值。