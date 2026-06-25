台微體改名TLC-KY重新登興櫃…每股參考價200元 創今年生技股掛牌新高

曾在2021年10月下櫃的台微體將重回資本市場了，公司將於26日改頭換面以TLC-KY（7924）為名登錄興櫃市場，重新進入市場的TLC-KY每股興櫃參考價200元，創下今年生技股掛牌新高紀錄。

TLC董事長洪基隆25日在興櫃前業績發表會上表示，TLC深耕脂質奈米（LNP）與長效藥物遞送平台逾30年，打造涵蓋長效緩釋、標靶遞送及基因治療三大技術平台，未來將持續布局長效GLP-1（瘦瘦針）、In vivo CAR-T等新世代療法，朝全球平台型新藥公司邁進。

TLC目前擁有的三大脂質技術平台，一是控釋配方技術BioSeizer，可控制藥物釋放，減少給藥頻率；二是靶向載藥與遞送技術NanoX，可高效載藥與靶向遞送，且為小型單層LNP，粒徑約100奈米；三是精準基因治療遞送技術Genosphere，可結合靶向配體與脂質基因載體，協助基因載體穿越細胞障壁避免降解。

執行長葉志鴻表示，TLC已有兩項研發中藥品進入美國三期臨床，一是術後長效止痛新藥TLC590已完成最後一位受試者收案，預計7月完成最後病人追蹤、9月解盲，並規劃2027年第1季向美國FDA提出新藥上市申請，目標2027年底至2028年上市。

另一項藥品是治療膝骨關節炎的長效新藥TLC599，目前日本已啟動藥物動力學（PK）試驗，後續將銜接三期臨床，規劃2028年申請藥證，並於2028年底至2029年間在美、日同步上市。

葉志鴻表示，TLC590採用長效緩釋平台，可將術後止痛時間延長至168小時，相較現有產品約24至48小時更具優勢，且三期臨床直接以市場領導產品Exparel作為對照組，展現挑戰國際市場的企圖心。隨著美國推動降低鴉片類止痛藥使用，非鴉片術後止痛市場需求持續升溫，TLC590可望受惠政策趨勢。

TLC599則鎖定美國約700萬名接受關節腔注射治療患者，產品除可一針維持六個月療效外，研究並顯示具有延緩關節軟骨退化的潛力。

此外，TLC目前也在布局下一波成長動能。葉志鴻指出，公司正開發長效GLP-1製劑，目標將現有每周注射一次延長至每月一次，今年底將完成動物試驗，明年啟動人體臨床；另外公司正在發展In vivo CAR-T平台，結合AI（人工智慧）設計、LNP標靶遞送與商業化量產技術，切入細胞與基因治療市場。

葉志鴻強調，TLC已建置400公升量產製程，一批可生產約4萬支產品，年產能逾100萬支，並建立從研發、製程開發、臨床試驗、法規到量產的一體化能力。目前公司正同步洽談美國、日本及歐洲授權合作，預期未來一至兩年將陸續迎來三期解盲、授權合作及上市申請等多項重要里程碑，為營運注入新動能。