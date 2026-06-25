快訊

豪大雨致水淹軌面…永康至岡山雙線暫時停止行車 員林至社頭有死傷事故

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

聽新聞
0:00 / 0:00

利機樂觀毛利率回溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

利機（3444）昨（25）日召開法說會，總經理黃道景表示，從6月起開始漲價，幅度約雙位數百分比，基於產品交貨大致順暢，並有併購效應加持，後續毛利率表現有機會回到之前水準，甚至更高。均熱片業務可預期到年底前需求都很旺盛。

利機從通路代理業務，逐步發展自有產品線與製造量能，日前宣布大舉加碼投資均熱片製造合作夥伴明鈞源，除了藉以掌握均熱片製造量能，還增加記憶體零組件產品線。

利機累計前五月合併營收為5.35億元，年增2.3％。明鈞源的業績將從7月開始併入利機，黃道景認為，下半年營收增幅可能在二成左右。針對併購策略，他也指出，併購是重點議題之一，未來有可能繼續進行。

目前利機營收結構中以封測相關產品占比為最高，其次是散熱相關，主要客戶包括日月光、力成、Amkor等。法人估計，利機今年均熱片占整體業績比重可能提升到四成左右。

營收

延伸閱讀

捷迅股東會／完成董事改選 孫鋼銀看旺海空運：AI 出貨熱潮延續至年底

界霖營運將逐季走揚

倚天酷碁法說會／跨境電商業務報喜 看好下半年營收將優於上半年

喬山股東會／通過配息4.5元 集團商用市占率2028年挑戰70%

相關新聞

大綜未來成長動能看俏 收盤價創歷史次高

系統整合（SI）商大綜（3147）受惠於後續客戶大型專案將持續挹注業績成長動能，法人推估，大綜今年業績將可望續創新高，並賺進約一個股本的實力。在業績成長動能強力護體下，大綜25日股價站上單日歷史次高水準。

德微獲利／5月自結 EPS 0.67元轉盈 訂單能見度看至2027年底

功率半導體廠德微（3675）25日公布5月自結數，單月獲利較去年同期明顯轉強，5月歸屬母公司業主淨利3,500萬元，較去年同期淨損2,600萬元轉盈，每股純益0.67元。以單月獲利來看，德微5月獲利約相當於今年首季獲利8,000萬元的逾四成，反映接單與出貨動能升溫，帶動獲利表現同步回升。

博盛半導體獲利／5月自結每股賺0.75元 單月獲利2,445萬元由虧轉盈

博盛半導體（7712）25日應櫃買中心要求公布5月自結數，單月獲利表現明顯優於去年同期，5月歸屬母公司業主淨利2,445萬元，較去年同期淨損294萬元轉盈，每股純益0.75元，也較去年同期每股虧損0.09元大幅改善。

環球晶盤中收復千金關卡 合晶亮燈

台股大盤今日反彈，矽晶圓大廠環球晶（6488）盤中股價收復千金關卡，合晶（6182）也強勢表態，盤中股價衝上漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。