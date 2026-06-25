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利機樂觀毛利率回溫
利機（3444）昨（25）日召開法說會，總經理黃道景表示，從6月起開始漲價，幅度約雙位數百分比，基於產品交貨大致順暢，並有併購效應加持，後續毛利率表現有機會回到之前水準，甚至更高。均熱片業務可預期到年底前需求都很旺盛。
利機從通路代理業務，逐步發展自有產品線與製造量能，日前宣布大舉加碼投資均熱片製造合作夥伴明鈞源，除了藉以掌握均熱片製造量能，還增加記憶體零組件產品線。
利機累計前五月合併營收為5.35億元，年增2.3％。明鈞源的業績將從7月開始併入利機，黃道景認為，下半年營收增幅可能在二成左右。針對併購策略，他也指出，併購是重點議題之一，未來有可能繼續進行。
目前利機營收結構中以封測相關產品占比為最高，其次是散熱相關，主要客戶包括日月光、力成、Amkor等。法人估計，利機今年均熱片占整體業績比重可能提升到四成左右。
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