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立凱擴產 2028年拚轉盈

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園報導
立凱董事長張聖時。記者吳凱中／攝影
立凱董事長張聖時。記者吳凱中／攝影

磷酸鐵鋰（LFP）電池材料製造商立凱-KY（5227）昨（25）日舉行股東會，展望後市，董事長張聖時指出，立凱將加速推進台灣磷酸鐵前驅體建廠計畫，以年產能10萬噸為目標，全面卡位北美龐大的儲能與電動車市場商機，目標重回北美第一大LFP廠地位。此外，台灣新廠2027年7月正式出貨，立凱2028年力拚本業轉盈。

立凱2025年營收4.01億元，稅後純益約1,200萬元，每股純益0.17元，本業尚未轉盈，故未發放股利，股東會完成董事會全面改選及私募普通股增資2.8億元。

立凱之前公告與某北美客戶簽訂LFP鋰電池正極材料前驅體供貨協議，據供應鏈消息，立凱接獲的訂單是來自特斯拉（Tesla）長期大單，訂單需求量是2027年出貨2.5萬噸，2028年、2029年達到10萬噸規模。

張聖時表示，股東會通過辦理私募，這次也辦理2.8億元現增，主要都是因應美國大客戶訂單要求，立凱將打掉重練、重新建廠，預計下半年設廠進駐設備，2027年1月試產、7月正式交貨，主要以LFP鋰電池正極材料前驅體為主，之後在美國廠進行後段加工。

張聖時指出，台灣廠預計斥資3億餘元建廠，2027年1月試產、7月正式出貨，至於美國廠以後段加工為主，會在台灣廠量產後進一步規劃，客戶以儲能為主，部分則為電動車。

從業績面來看，張聖時分析，因遷廠作業導致營收下降，但虧損會縮小，預期明年7月準時出貨後，虧損將再度縮小，產能達到5萬噸就可以損平，目標2028年轉虧為盈。

張聖時引述產業數據與特斯拉執行長馬斯克的預言，美國若以太陽能板搭配磷酸鐵鋰儲能電池，即足以供應全美用電。光是馬斯克計畫在美建設的100GW太陽能供應鏈，依比例將衍生出300至400GWh的儲能電池與年約66萬至88萬噸的LFP材料需求。

張聖時強調，美國對LFP材料的龐大胃口足以消化其全部產能，立凱將透過快速擴產，積極放大產值並鞏固北美領先優勢。

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