博盛5月 EPS 0.75元 德微0.67元

功率半導體業者營運轉佳，德微（3675）、博盛（7712）昨（25）日公告自結5月獲利分別為3,500萬元、2,445萬元，每股純益各為0.67元、0.75元，都走出去年同期虧損陰霾。

展望後市，德微董事長張恩傑先前表示，第3季營收有機會較去年同期成長約三成，且部分產品訂單能見度已延伸至2027年底。法人看好，德微原訂單月營收3億元的目標，隨著接單與出貨動能增強，有望提前於今年第3季實現，比公司原預期明年第1季的時間早半年。

德微透露，現階段整體接單與出貨動能穩步增強，隨著AI及邊緣端相關應用需求帶動產品組合優化，高附加價值產品比重提升，毛利率表現可望維持相對穩健水準。

博盛方面，該公司正向看待生成式AI帶動資料中心及AI伺服器建置需求持續擴大下，相關硬體供應鏈商機逐步發酵。

博盛產品已切入AI伺服器電源供應器及電池備援系統（BBU）等領域，陸續出貨中，預期今年整體營運「一定會比去年更好」，對後市展望樂觀。

博盛強調，首季AI應用營收占比約2%至4%，隨著客戶拉貨力道增強，現階段占比已提升至約12%，顯示AI相關需求成長速度優於預期，由於AI伺服器仍有許多應用場景尚待開展，未來相關效益可望持續發酵。

法人補充，AI伺服器功耗快速墊高，從電源管理IC、MOSFET、IGBT到碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三代半導體需求同步擴散。德微受益於瞬態電壓抑制（TVS）保護元件、800V HVDC高壓直流電產品切入AI伺服器供應鏈，博盛則以Hot Swap MOS切入，並同步布局車規與碳化矽產品。

整體來看，在全球功率半導體供應鏈重組、國際大廠轉單效應，以及AI伺服器與終端裝置硬體升級帶動結構性需求提升下，德微、博盛訂單動能強勁，營運看旺。