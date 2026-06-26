營邦迎輝達、超微大單 2026年下半年將繳出亮眼成績單

AI機殼廠營邦（3693）昨（25）日召開股東會，受惠輝達、超微這兩大AI巨頭新平台訂單湧進，公司看好AI、雲端及高效能運算需求持續成長，下半年有望繳出亮眼成績單。

營邦「左擁輝達、右抱超微」，全年展望看旺。今年初更在美國消費性電子展（CES）被輝達執行長黃仁勳在主題演講上親自欽點，成為背板上唯一新增台廠，雙方正攜手強攻AI儲存市場商機。

營邦強調，在AI存儲領域持續與輝達深化合作，參與AI生態系發展，並共同推動新世代AI儲存架構，以支援AI工廠及大型模型運算所需的高頻寬與低延遲資料存取需求。

雲端服務供應商（CSP）市場方面，營邦已開始投入超微新世代機架級AI基礎設施平台相關專案，結合高密度運算設計與系統整合能力，支援大規模AI訓練與推論應用。

據悉，營邦近期將開始量產出貨搭載超微MI450晶片的機櫃與機殼，估計今年AI領域營收比重有望擴大。

業界人士透露，超微的MI400系列已經獲得Open AI、Meta以及Anthropic等雲端大咖訂單，相關晶片已於今年上半年開始投產，機殼、機架產品則是在近期開始準備量產，推估最快下半年可大規模出貨，為供應鏈挹注業績成長動能。

隨著超微AI平台今年將陸續打入CSP客戶，營邦業績有望雨露均霑，加上營邦本身產能夠大，市場估計有望吃下多數訂單，並成為超微AI伺服器供應鏈當中，受惠最大的台廠。

因應客戶未來需求，營邦已經在台灣、越南兩地同步擴產；其中，越南廠已進入小量生產，主要供應北美客戶2026年所需的產品；桃園富岡廠也已陸續將自動化生產設備移過去，該廠區產能是蘆竹舊廠的兩倍，現階段產能已到位，正積極爭取新客戶進場。營邦昨日股價收平盤價504元。