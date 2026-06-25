金可集團小金雞海昌生技重啟競拍 底標降至25元、每張可賺1.6萬元

金可集團旗下生技醫療新星——海昌生技（7814），為配合初次上櫃前現金增資，25日公告將於6月30日至7月2日重新舉行競價拍賣，並緊接著於7月3日至7日展開公開申購作業。海昌生技本次競拍底標價訂為25元，若以25日收盤價41.3元計算，每張潛在價差高達1.6萬元，每人得標上限為458張，極具投資潛力。

海昌生技表示，本次重新調整價格發行，是公司站在投資人立場、積極營造雙贏局面的策略布局。事實上，海昌生技的基本面表現正迎來強勁的轉折期。今年前五月合併營收年增高達27.83%，首季虧損更較去年同期大幅收斂，整體經營體質在規模經濟效益下加速優化，展現出高成長、高毛利的雙高特質。

海昌生技長期深耕高階生醫材料，憑藉以下三大前瞻性布局，已為未來三至五年的爆發性成長打下堅實基礎，這也是專業經理人與長線資金高度看好其未來價值的關鍵：

海昌生技掌握核心「脫細胞處理技術」，能完美移除動物組織中的免疫原，保留天然結構與生物活性。公司目前更攜手台糖與台畜，共同打造亞洲首座榮獲ISO 13485及ISO 22442雙認證的生醫原料基地。在高階醫材法規趨嚴的環境下，這種「從牧場到醫院」的100%溯源優勢，建立起極高的競爭護城河。

海昌生技的牙創保護材與膠原再生薄膜在台灣牙醫診所的覆蓋率已突破40%，穩居市場領導地位。與此同時，公司產品已成功打入國內大型醫學中心的外科與骨科；此外，旗下子公司生立生技更精準切入寵物再生醫療藍海，全面布局全台近2,000家動物醫院，回饋反應極其熱烈。

海昌生技具備強大的研發變現力，旗下「全球首創可降解輸尿管支架」及用於器官修復的「3D生物墨水」皆已斬獲多國發明專利。在市場拓展上，除了深耕兩岸與東南亞，更已全面推進美國FDA（510K與PMA）的認證進程，預期海外藥證的陸續開出將帶領公司邁向全球化收割期。

法人指出，再生醫療法案過關後，生技產業迎來歷史性紅利，海昌生技長期維持70%至75%的超高毛利率，在同業中表現亮眼。本次重啟承銷，公司主動將底標調降至25元，等於將豐厚的利潤空間直接讓利給市場，無論是參與競拍或是後續的公開申購，對投資人而言，都是以相對低基期卡位「再生醫療明日之星」的絕佳黃金機會。