德微獲利／5月自結EPS 0.67元轉盈 訂單能見度看至2027年底

功率半導體廠德微（3675）25日公布5月自結數，單月獲利較去年同期明顯轉強，5月歸屬母公司業主淨利3,500萬元，較去年同期淨損2,600萬元轉盈，每股純益0.67元。以單月獲利來看，德微5月獲利約相當於今年首季獲利8,000萬元的逾四成，反映接單與出貨動能升溫，帶動獲利表現同步回升。

從第1季財報來看，德微第1季營收6.85億元，年增9.6%；稅前盈餘1.03億元，年增21.18%；歸屬母公司業主淨利8,000萬元，年增8.11%；每股純益1.51元，優於去年同期1.35元，顯示今年以來營收與獲利均維持成長。

展望後市，董事長張恩傑表示，目前部分產品訂單能見度已至2027年底，第3季營收有機會較去年同期成長約三成，原先預估明年第1季才可達成的單月營收3億元目標，也有望提前於今年第3季實現。

公司表示整體接單與出貨動能穩步增強，隨著AI及Edge端相關應用需求帶動產品組合優化，高附加價值產品比重提升，毛利率表現可望維持相對穩健水準。