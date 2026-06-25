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博盛半導體獲利／5月自結每股賺0.75元 單月獲利2,445萬元由虧轉盈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

博盛半導體（7712）25日應櫃買中心要求公布5月自結數，單月獲利表現明顯優於去年同期，5月歸屬母公司業主淨利2,445萬元，較去年同期淨損294萬元轉盈，每股純益0.75元，也較去年同期每股虧損0.09元大幅改善。

博盛5月營收1.35.8億元，年增2.68%；以獲利結構來看，5月單月歸屬母公司業主淨利已達2,445萬元，約相當於今年第1季歸屬母公司業主淨利4,612萬元的逾五成，單月EPS 0.75元，也相當於第1季EPS 1.42元的逾半水準。

博盛營運動能主要來自AI伺服器、車用與海外市場布局。博盛首季AI應用營收占比約2%至4%，近期已提升至約12%，顯示AI相關需求成長速度優於預期；同時，國際功率半導體供應鏈重組，也帶動部分轉單機會，博盛海外營收占比已逾五成，受惠歐美客戶降低對大陸MOSFET產品依賴的趨勢。

董事長孟祥集表示，公司對2026年營運維持審慎樂觀看法，接單狀況呈逐月爬升，訂單能見度看到第3季，並將持續深化日本、韓國、印度與歐美市場，聚焦AI伺服器、車用與第三代半導體商機。

營收 半導體

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