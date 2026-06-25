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台寶股東會／揭示新藥、高毛利 CDMO 雙驅動 引美日戰略入股 營運升溫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶（6892）25日召開股東會，董事長郭旭崧表示，新藥開發及國際市場布局均達成三大階段里程碑，一是膝骨關節炎退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal獲准啟動台灣三期臨床收案；二是完成收購美國TRACT公司全數股權，取得調節型T細胞新藥TRK-001完整技術專利權；三是TRK-001順利於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床試驗的首位病患收案，研發進度取得實質突破。

展望今年，台寶生醫除持續推進主力細胞新藥的中後期臨床試驗外，也將深化與美、日等國際戰略夥伴的合作，加速次世代Treg產品開發以建構完整的產業生態系，朝向細胞治療普及化、實現無慢性病的健康願景邁進，為公司與股東創造長期價值。

新藥開發策略上，台寶生醫透過母子公司的「雙主軸」藥物開發模式，分別專注於利用骨髓間葉幹細胞（MSC）的組織修復與再生能力促進軟骨再生，以及Treg的免疫系統再平衡能力預防移植器官排斥與治療自體免疫疾病，建構兼具風險分散與高韌性的新藥產品線組合。

在Treg領域，台寶生醫積極連結美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、哈佛醫學院（Harvard Medical School）等世界頂尖機構資源，鎖定器官移植抗排斥與潰瘍性結腸炎兩大具高商業價值的市場。目前，抗排斥新藥TRK-001臨床進度已具備全球領先優勢；在自體免疫疾病領域，則以潰瘍性結腸炎為切入點，瞄準全球超過千億美元的廣大市場商機。憑藉公司擁有實力雄厚的國際科學顧問團，如研究PD-1免疫檢查點機制、促成全球暢銷抗癌藥Keytruda問世的哈佛醫學院免疫學系主任阿琳·夏普（Arlene H. Sharpe）博士，將引領公司在自體免疫領域精準布局，全力開發具市場潛力的重磅藥物。

此外，CDMO業務今年也將展現全新成長動能。今年累計前五月合併營收已重回成長軌道，公司將持續擴大TDM商業模式於美國市場的知名度、積極爭取國際 CDMO訂單。同時，公司規劃跨足外泌體於醫美市場的CDMO業務，由於醫美外泌體具備產品變現週期短、市場剛性需求強烈等特性，可望為公司挹注長期且穩定的高毛利營收。

執行長楊鈞堯強調，台寶生醫已從早期的細胞產品開發公司，成功轉型為擁有穩定製程平台、多國臨床布局及世界級戰略夥伴的再生醫療企業，並擁有符合PIC/S GMP規範的細胞工廠，且導入AI機械臂全自動量產技術。

今年，美國子公司更獲梅約醫學中心以技術作價入股，深化雙方在技術與臨床通路的合作；母公司亦透過私募引進日本三井金屬戰略入股，同時掌握美、日兩大關鍵市場的再生醫療資源與商機。隨著跨國結盟效益顯現，今年營運可望多點開花，整體表現將顯著優於去年。

股東會

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