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捷迅股東會／完成董事改選 孫鋼銀看旺海空運：AI 出貨熱潮延續至年底

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國內知名物流業者捷迅25日召開股東常會，由董事長顧城明主。黃淑惠攝
國內知名物流業者捷迅25日召開股東常會，由董事長顧城明主。黃淑惠攝

國內知名物流業者捷迅（2643）25日召開股東常會，總經理孫鋼銀表示，目前海、空運艙位需求強勁，航空業受惠AI產業擴大出貨需求，海運北美線則受惠於趕出貨加持艙位吃緊，下半年海空運市況可望維持高檔，熱絡需求有機會一路延續至第四季，帶動公司整體營運表現持續成長。

捷迅股東會由董事長顧城明主，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事全面改選。捷迅去年營收達83.9億元，年增59.7％；稅後淨利2.2億元，年增3.15％，每股稅後純益（EPS）6.39元，決議配發現金股利4.5元，將於6月26日除息、7月24日發放現金股息。

孫鋼銀指出，航空貨運今年相當熱絡，AI相關產業出貨動能遠優於市場預期，美國四大科技巨頭亞馬遜（Amazon）、Google、Meta及微軟持續擴大訂單，並要求代工廠全力提升產能。目前包括伺服器、資料中心等相關供應鏈均積極擴增產線，甚至新建廠房，以因應快速成長的需求。

他表示，儘管近期記憶體與部分被動元件價格上漲，但目前並未對AI產品出貨造成明顯影響。從客戶需求觀察，7月出貨量可望維持6月高檔水準，而8、9月將進一步放量，目前市場已出現搶艙情況，預期7月空運運價將迎來新一波調漲。

海運市場方面，孫鋼銀認為，北美線目前仍面臨嚴重缺艙與爆艙問題，在需求強勁支撐下，這波榮景有望延續至年底。至於市場關注的美國關稅政策變化，他指出，現階段中美關係相對穩定，多數關稅措施已降至較低水準，即使後續仍有相關條款討論，市場反應已趨於理性，對整體物流需求影響有限。

除了看好海空運景氣，捷迅也持續強化海外布局。孫鋼銀表示，公司位於美國德州達拉斯的新倉庫將於7月1日正式啟用，主要鎖定高科技電子產業及AI供應鏈客戶。近年不少台商陸續進駐達拉斯與休士頓，新倉啟用後，可提供更完整的倉儲與配送服務，協助客戶在美國當地完成零組件與原物料配送。

捷迅指出，公司先前已於達拉斯購置土地並規劃自建倉儲設施，自有倉儲資源將有助提升服務彈性與營運效率，進一步擴大倉儲業務規模，成為未來營收成長的重要動能之一。

捷迅 EPS AI

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