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智通強攻漲停 新業務有望於下半年開展

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

軟體股智通（8932）今日開盤小幅回測後，股價便勢如破竹的一路向上，9：30時便漲停鎖死，盤中雖一度因大盤回檔而打開，但又被迅速鎖回漲停，足見買盤強勁。漲停價格114.5元，若是以還原價格來看，已成功越過前波高點，漲幅9.7%，成交量已突破1萬張，是昨日的兩倍以上。

總經理蔡焜煌先前於法說會上表示，今年在既有客戶深化合作與跨模組擴展的情況下，訂閱與經常性收入占比將持續提升，因此預期軟體事業群成長動能持續，同時東南亞區域市場布局逐步轉化為實際項目落地，也將帶來不小的成長。

此外，公司積極推動印度小額放貸，雖然受到當地工作效率不佳而導致進度延宕，但公司已針對此情況進行加強管理，派遣專人到當地負責推動相關程序，預期今年下半年仍有望開展新業務，帶來新氣象。

東南亞 軟體

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