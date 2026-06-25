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立凱電：目標重回北美第一大 LFP 廠 力拚2028年轉虧為盈

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
立凱電25日舉行股東會，圖為董事長張聖時（中）、總經理朱瑞陽（左）。記者吳凱中／攝影
立凱電25日舉行股東會，圖為董事長張聖時（中）、總經理朱瑞陽（左）。記者吳凱中／攝影

立凱-KY（5227）25日舉行股東會，展望後市，董事長張聖時表示，美、中等國正迎來儲能電池爆發性成長，立凱電將加速推進台灣磷酸鐵前驅體建廠計畫，以年產能10萬噸為目標，全面卡位北美龐大的儲能與電動車市場商機，並希望重回北美第一大磷酸鐵鋰（LFP）廠的地位。此外，在明年開始大量出貨下，立凱希望能進一步縮小虧損，並於2028年轉虧為盈。

張聖時引述產業數據與特斯拉執行長馬斯克的預言，美國若以太陽能板搭配磷酸鐵鋰（LFP）儲能電池，即足以供應全美用電。光是馬斯克計畫在美建設的100GW太陽能供應鏈，依比例將引申出300至400GWh的儲能電池與年約66萬至88萬噸的LFP材料需求。

此外，因應AI數據中心帶來的缺電危機，燃氣輪機面臨交期拉長與價格暴漲，使「太陽能+儲能」供電方案更具經濟可行性。預期至2030年，美國本土儲能電池芯需求將達80至120GWh。

看好這波由儲能與電動車堆疊出的綠色商機，主要電池廠如LGES、三星與特斯拉等紛紛規劃在美建置合計達113GWh的儲能電芯產能。

張聖時透露，目前客戶端回饋的市場需求已高達30萬噸，為此，立凱電正規劃將台灣磷酸鐵廠產能拉升至10萬噸，預計可生產10萬噸LFP正極材料。

張聖時強調，美國對LFP材料的龐大胃口足以消化其全部產能，立凱電將透過快速擴產，積極放大產值並鞏固北美領先優勢。

張聖時指出，客戶希望立凱能在明年7月出貨，且在明年開始大量出貨下，立凱希望能進一步縮小虧損，並於2028年轉虧為盈。

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