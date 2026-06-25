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環球晶盤中收復千金關卡 合晶亮燈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台股大盤今日反彈，矽晶圓大廠環球晶（6488）盤中股價收復千金關卡，合晶（6182）也強勢表態，盤中股價衝上漲停。

環球晶董事長徐秀蘭先前表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，但成本上漲，折舊攤提也增加，關鍵是希望在銷售價格方面於下半年開始能夠合理反映，獲得客戶支持。

徐秀蘭指出，去年先進製程、AI相關的應用需求很強，但其他應用需求很弱，是冰火兩重天的狀態，客戶端即使庫存水位已相對健康，仍不太敢拉高存貨水位。不過，今年第1季陸續看到很多客戶能見度及信心愈來愈高，願意下長一點的訂單。

在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，如今非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。目前環球晶12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓稼動率也滿高，能見度已達第3季。

另外，合晶近日提到，方形晶圓已完成送樣，客戶驗證進度順利，並積極參與結構補償裸晶粒專案開發，擴大先進封裝產品組合。

同時，合晶集團投入近十年的SOI技術，除了既有功率與微機電應用已穩定出貨外，在矽光子應用也已完成客戶導入。在碳化矽材料領域，由功率應用延伸至先進封裝散熱領域。

環球晶 合晶 矽晶圓

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