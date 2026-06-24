民盛股東會／通過配息約5.67元 下半年全力出貨、營運逐季倒吃甘蔗

運動專業護具代工大廠民盛（7811）24日召開股東常會，通過每股配發5.6699元現金股利，並訂7月10日為除息交易日，8月3日發放。以24日收盤價79.3元計算，現金殖利率7.15%，展現公司穩健的現金流與回饋股東的誠意。

民盛坦言，今年第1季因部分新產品良率爬升緩慢，確實面臨些許逆風考驗。但經營團隊展現高度韌性，目前相關製程與技術問題已全數克服，整體營運與量產良率全面回歸正軌，生產線正處於「產能全開、全力出貨」的狀態，第1季的短暫低谷已經過去。

展望下半年，民盛將迎來棒球護具與摩托車靴傳統出貨旺季。受惠全球體育運動持續升溫，護具類用品亦溫和成長，尤其今年高階摩托車靴市場終端需求強勁，目前整體越野車靴訂單能見度與數量皆優於預期，預期下半年營運可望呈現「一季比一季好」的倒吃甘蔗格局。

市場法人分析，隨著全球運動裝備市場回溫，民盛身為國際頂尖極限運動品牌的長期策略夥伴，在核心防護技術上具備高度競爭壁壘。近期股價雖受大盤波動影響而相對委屈，但以公司下半年營收逐季攀升的趨勢來看，目前本益比處於相對低檔，後市看俏。