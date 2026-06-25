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元太旗下 元瀚衝新世代顯示應用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）科技集團旗下元瀚材料昨（24）日宣布，自主研發生產的無溶劑OCA（光學透明膠）已成功出貨應用於多款終端產品，並持續與品牌客戶、模組廠及產業夥伴展開產品驗證與共同開發，以支援更多新世代顯示應用需求。

隨著顯示應用持續朝向高畫質、輕薄化及永續製造發展，市場對光學貼合材料的性能、可靠度及環境友善製程提出更高要求。

OCA為顯示產業的重要關鍵材料，主要應用於顯示面板與保護蓋板之間的光學貼合。透過高透明度與優異的光學特性，可有效降低反射、提升透光率與顯示清晰度，同時提升產品可靠度與耐用性。對於重視視覺品質與使用體驗的各類顯示產品而言，OCA在顯示性能、可靠度及製造效率方面扮演重要角色。

元瀚材料董事長林宗勇表示，元瀚材料長期投入OCA光學膠自主研發，盼讓材料開發能夠更早參與產品設計與驗證階段，協助客戶在光學表現、可靠度及製造效率之間取得最佳平衡。同時，無溶劑製程也符合全球品牌客戶對低碳製造與綠色供應鏈的期待。

透過與元太集團在材料、顯示技術及量產經驗上的密切合作，元瀚材料從材料配方設計、模組開發到量產製程驗證，優化貼合品質。

元太

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