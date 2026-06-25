快訊

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

暴雨土石坍方！ 屏縣府宣布春日鄉士文村停班停課

台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬…已通知買貴客戶調整合約

聽新聞
0:00 / 0:00

國統跨足電力管道工程

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

水資源整合商國統（8936）跨足電力管道工程，轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材公司、持股60%，目前規劃四條生產線，可望於第4季投產，法人預期明年將可挹注國統營運。

法人指出，國統目前規劃的四條HDPE管材生產線，尺寸分別為32公釐至160公釐、180公釐至400公釐、400公釐至800公釐，以及630公釐至1,200公釐，產品應用範圍有火力發電廠冷卻與排水管、海水淡化廠取排水管、礦業和科技業耐酸鹼化學管線、自來水管與用戶接管、汙水和下水道管、再生水管、簡易自來水與農業用水管、燃氣瓦斯管、電力保護管、電信光纖保護管。

而配合「強化電網第一期專案計畫」，台電規劃將興達電廠電力引接至南科超高壓變電所，以符合南部科學園區用電需求，預定於2030年6月完成「345kV興達至南科線電纜線路」，線路長度近44公里，總經費預算達300億元。

其中，包括興達至南科線路土建統包工程第一工區7.9公里、第二工區長7.2公里、第三工區長6.5公里、第四工區長8.4公里、第五工區長9. 4公里、第六工區長4.3公里，工法涵蓋明挖、潛鑽、推管、潛盾，轉投資的子公司如果能得標，將可望擴大對國統的營運貢獻度。

興達電廠

延伸閱讀

工期10年…捷運三鶯線 交部核准營運

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運

高力擴廠搶食AI大餅 投資32億建置最大生產基地

疏解南科通勤壓力 北外環聯絡道月底全線通車

相關新聞

質押利率升破4%！股民嘆「大家都在借」：券商開始關水龍頭

質押利率好高！一名投資人在Dcard發文表示，近日收到元大證金通知，除了每日質押借款上限調整為10萬元外，7月起質押利率也將全面調升至接近4%，讓他直呼「質押變好貴」。由於其股票與基金都在元大辦理質押，原本平均借款利率僅約2.6%，如今成本明顯增加，因此好奇市場上是否還有條件較好的質押管道可供選擇。

小賺就跑、大賠才砍？過來人曝「散戶陷阱」勸遵守1鐵則

每個投資人都追求買低賣高，但現實往往不符預期。一名網友在Dcard分享投資人常見心理現象，指出許多人買股票時，賺錢部位往往很快就想獲利了結，擔心獲利回吐；但遇到賠錢股票，卻容易一直抱著不賣，期待有天能夠解套。他表示，這並非單純沒紀律，而是行為金融學中所謂的「處置效應」，也就是投資人傾向太早賣掉賺錢標的，卻太久抱著虧損標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。