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神盾3奈米喊衝 相關伺服器 CPU 拚9月底設計定案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
神盾董事長羅森洲。記者季相儒／攝影
神盾董事長羅森洲。記者季相儒／攝影

神盾（6462）搭上先進製程熱潮，董事長羅森洲昨（24）日於股東會後受訪表示，開發中的3奈米製程伺服器CPU預計9月底至10月設計定案（Tape-out），已有不少潛在客戶對這款產品有興趣，最快明年第4季開始貢獻營收

神盾布局矽智財（IP）也有斬獲，轉投資乾瞻的IP已獲得雲端服務供應商（CSP）採用，預期今年會有相關授權金收入挹注。

羅森洲強調，乾瞻接單狀況不錯，這幾年將以每年業績成長五成為目標，並規劃年底前送件申請轉上櫃，最快有機會於明年第2季掛牌，成為集團最新上櫃小金雞。

神盾2024年併購乾瞻，並於去年加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟與三星先進晶圓代工生態系計畫，主攻先進製程IP，目前主要產品線包括高速互連IP、記憶體儲存介面IP等。

乾瞻去年第一大產品線是UCIe IP，主要是跟著小晶片市場增長，可應用於AI加速器、運算塊、乙太網路交換器特殊應用IC（ASIC）或CPO領域等，第二大則是開放式NAND Flash介面（ONFI）相關IP，除了供應消費性應用，也切入耕耘企業級應用方案。

羅森洲指出，集團內目前IP布局有乾瞻，至於ASIC設計服務方面則有安國。目前可以看到市場上的晶片設計架構，從系統單晶片逐漸轉換到小晶片，因此會有更多UCIe互連介面標準的需求，也可能需要客製化，這是大廠可能不會涵蓋到的範圍，也就是其優勢所在。

神盾方面，羅森洲提到，其開發中的3奈米製程伺服器CPU規畫在今年9月底或10月將會設計定案，目前已有不少潛在客戶對這款產品有興趣，可能最快從明年第4季開始帶入營收貢獻。

神盾 營收

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