天品2026年營運拚新高

天品（6199）24日召開股東會，由董事長李振寬主持，會中承認2025年財報，李振寬表示，集團轉型有成，受惠於AI液冷清洗業務需求增加，目前接單動能強勁，在手訂單能見度達第4季，預期今年營運表現可望再創歷史新高。

李振寬表示，隨著全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設，預期2026年主要CSP資本支出將迎來爆發性成長，推動AI伺服器世代升級與單機功耗急遽攀升。在液冷散熱成為解決高功耗主流技術的趨勢下，水冷板、冷板及相關管件在金屬加工與焊接過程中，極易產生微米級的銲渣與微粒雜質。

這些小於150微米的雜質在高溫高壓運作下，極易引發微流道堵塞或電化學腐蝕，導致冷卻液滲漏並造成伺服器短路燒毀。因此，高階「潔淨與清洗服務」已成為確保AI伺服器效能與壽命不可或缺的關鍵製程。

李振寬表示，天品近年轉型布局成效顯著，子公司奈科潔淨科技憑藉獨家研發的「R01」高階配方與Class 100無塵室製程，成功將清洗精度推進至25微米（μm）等級的極致標準，並大幅縮短50％清洗工時，達到化學與微粒零殘留的卓越表現，成為市場第三方認證合格件數最高的技術持有者。

展望今年，預期整體營運展現強勁的成長爆發力，主要受惠於AI液冷清洗業務放量與接單結構優化，第1季EPS已繳出1.22元佳績。

為因應國際大廠強勁追單需求，公司正推進自動化新產線的擴增與優秀人才延攬，新產能預計於8月投入排程，高毛利的AI清洗業務營收占比可望進一步提升。