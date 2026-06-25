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太普高日本開發案 進補

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

太普高（3284）日本土地開發案大進補。受惠台積電進駐，帶動熊本部分區域觀光客人口暴增，當地政府看準商機，打算開徵住宿稅，使得太普高在熊本的飯店型與住宅型土地開發案含金量大增。

太普高已新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，產能提升1.5倍，前景看旺。

隨著台積電進駐日本熊本，當地商務與觀光需求快速成長，看好未來前景，熊本縣大津町擬開徵每人每晚200日圓住宿稅。法人表示，這股趨勢代表太普高在熊本的二大開發案，將充分享受到「觀光客暴增紅利」，原本訂定的房屋銷售價格有機會再調高，對太普高中長期挹注可觀。

太普高董事長呂金發表示，日本熊本第一個開發案目前已進入試挖程序，有機會在第3季取得建照，第4季展開實質工程，該公司將保留大部分資產長期持有，透過穩定租金收益創造現金流，跨入收益型不動產經營領域。

此外，位於台積電熊本廠周邊的第二案，目前正同步規劃中，未來將結合飯店型產品與住宅銷售模式，採取「持有加銷售」雙軌策略，建立更完整的海外營運模式。

太普高 日本 熊本

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