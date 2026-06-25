矽科宏晟2026年業績向上

矽科宏晟（6725）昨（24）日舉行股東常會，承認盈餘配案每股配發7元現金股利，並完成董事全面改選作業，新董事會隨後推選郭錦松續任董事長，公司看好今年營運將續揚。

矽科宏晟認為，AI帶動的半導體建廠需求，是該公司最大的成長機會，預期到2030年之前，應該看不到所謂的「烏雲」，對2026年營運持續樂觀，估計全年營收成長率將超越2025年的21%。

矽科宏晟深耕IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。

矽科宏晟不透露具體訂單金額，強調訂單能見度相當不錯，並持續在先進製程與先進封裝領域皆有斬獲，並非只偏重後段。