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橘子「降本增效」 裁員15%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
遊戲大廠橘子驚傳裁員15%。聯合報系資料照
遊戲大廠橘子驚傳裁員15%。聯合報系資料照

遊戲大廠橘子（6180）昨（24）日驚傳裁員15%，估人數達150人至200人，使得集團總人數降制約1,000人，重點裁員部門集中在轉投資媒體事業NOWnews，約裁員逾60人。

橘子證實，近期正在進行人員調整計畫，藉此降低AI風潮帶來的衝擊，達到「降本增效」的目的，調整計畫已於第2季完成，期盼以最輕盈精實的體質，為下半年營運奠定基礎 。

橘子董事長劉柏園表示，組織調整的初衷，是展現果斷敏捷的決策力與執行力，即時止損，並將資源和人才，全面挹注於未來的AI布局與核心計畫，掌握AI帶來的機會，為集團驅動新興成長量能。

橘子認為，人員調整是為突破傳統代理營運的市場競局，並因應目前集團營運挑戰，因此在第2季針對各單位的資源投入與產出效益，進行全面評估，並展開大刀闊斧組織調整，裁撤效益未達預期的虧損事業單位、封存短期未具變現效益的新創專案，並全面啟動非核心事業體的處置評估，整體調幅15%。

展望未來，橘子指出，後續將串聯算力供應與AI商業應用，提供跨產業夥伴全方位AI賦能服務。

劉柏園 橘子

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