能率投資新創 將在美掛牌

能率集團（5392）轉投資美國機器人新創Agility Robotics規劃透過SPAC（特殊目的收購公司） 方式，在美國那斯達克上市掛牌，股票代號AGLT。隨著Agility Robotics上市，能率集團有望獲得可觀釋股利益。

Agility Robotics在那斯達克掛牌後，將是美國首家股票上市人形機器人公司，有機會掀起市場熱潮，業界估計估值有望突破150億美元，以能率集團投資部位推算，潛在釋股利益上看六至十倍。

華爾街日報報導，Agility Robotics宣布將上市相關消息後，引發美國華爾街投資機搆熱烈討論，相關科技研究分析師認為，Agility Robotics掛牌後，將引爆美中人形機器人業者上市籌資大戰。

業界人士指出，近期中國大陸機器人大廠宇樹科技甫通過上海交易所上市審查，如今Agility Robotics也將在美國那斯達克掛牌，凸顯美、中兩強機器人籌資大戰將愈演愈烈，不僅有助機器人產業加速發展，也是台廠的新契機。

Agility Robotics股東陣容堅強，除經營團隊以外，包括亞馬遜、輝達、軟銀、索尼（Sony）及台灣能率集團佳能與能率亞洲均為股東。其中，能率亞洲及佳能去年共投資1,000萬美元（約新台幣3.2億元），此次配合未來掛牌增資，能率亞洲及佳能，加上首次投資的能率創新預計再繼續投資約1,000萬美元，累計總投資金額達2,000萬美元（約新台幣6.4億元）。

Agility Robotics業務拓展方面，該公司主力商品Digit V4機器人目前已在物流工作流程的實際客戶環境中運行，從試點轉向規模化部署，預計今年完成下一代Digit V5機器人最終開發。