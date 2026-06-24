香繼光登興櫃衝成長 深耕大陸市場、跨足鰻魚飯展現多元品牌

香繼光（7418）將於6月26日登錄興櫃，每股參考價84元。董事長黃宏偉24日在興櫃前法說會表示，未來營運將聚焦台灣、大陸及海外三大市場布局，其中台灣持續提升單店價值並加密據點，大陸深化一線城市並擴展至二至四線城市，海外則同步推進東南亞、大洋洲及北美市場，作為下一階段成長動能。

黃宏偉表示，台灣市場目前已相對成熟，未來營運重點將放在提升單店價值與加深區域密度，展店將優先鎖定交通樞紐及百貨商場。以近期進駐高鐵站與桃園機場第一、第二航廈為例，營收表現均超乎預期，顯示高人流通路仍具相當成長空間。

在大陸市場方面，目前香繼光已有超過300家門市，現階段將持續深化上海、廣州、深圳等一線城市布局，同時逐步拓展至武漢、成都、杭州等二線城市，未來也將進一步向三、四線城市延伸；海外市場則採雙軌並行策略，一方面積極布局新加坡、馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場，另一方面持續拓展北美市場，並以授權代理模式加快海外展店速度。

香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」及「名代 宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

截至2026年6月，自有品牌「繼光香香雞」及「美毕臺菜小館」全球總店數共約400家，以直營、加盟及代理三種模式並進，拓展國際版圖；核心據點以大陸312家、台灣84家為主，並延伸至香港3家、菲律賓4家、印尼4家、加拿大3家、美國2家及澳洲墨爾本1家。代理品牌方面，目前在台共8家，包括「金子半之助」7家、「日本橋海鮮丼 辻半」1家，進駐微風信義、新光三越、三井OUTLET及LaLaport等商場據點，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式。

營收結構上，香繼光2025年合併營收16.94億元，其中餐飲收入10.82億元，占比63.87%，為主要營收來源；商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費……等收入6.12億元，占比36.13%，顯示公司除終端餐飲消費收入外，亦具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎。

此外，該公司2023年至2025年營收分別為16.48億元、15.62億元及16.94億元，稅後淨利分別為1.34億元、1.33億元及1.31億元，EPS分別為5.51元、5.76元及4.98元；2026年1~5月自結營收7.17億元、稅後淨利5,241萬元、EPS 1.92元。

黃宏偉表示，香繼光的競爭優勢在於完整供應鏈、食安控管與數位化經營。公司建置中央工廠、導入ISO 22000與HACCP食品安全管理系統，並透過ERP、POS、多元支付、自助點餐、會員系統與數位學習平台，降低營運風險並提升展店複製效率；2025年總來客數突破1,550萬人次，會員總數逾150萬人、社群粉絲超過105萬人，核心客群涵蓋外帶即食、百貨商場、家庭聚餐、加盟商與海外代理市場。

黃宏偉進一步指出，香繼光將持續深耕台灣市場，強化百貨、街邊與外帶據點布局，同時以大陸與海外華人市場為成長腹地，推進自有品牌規模化與代理品牌賦能。法人表示，隨著多品牌矩陣、食安供應鏈與數位化營運效益發酵，該公司有望在餐飲業展店競賽中建立差異化定位，進一步提升品牌價值與市場能見度。