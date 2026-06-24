合聖即將興櫃 搶攻FAU市場、首條封裝產線第3季末投產

光聖轉投資合聖（7928）預計將在6月26日興櫃，董事長伍茂仁指出，合聖自行打造的首條可插拔式FAU封裝產線將在今年第3季末開始啟用，預計明年將有望全面量產，且第2條高自動化產線有望在明年第3季開始投資，目前客戶對FAU需求相當龐大，對後續出貨表現抱持正面看待。

合聖預計將在6月26日登錄興櫃，並以每股120元掛牌交易。伍茂仁表示，為突破矽光子晶片與光纖陣列難以量產耦合的業界瓶頸，合聖獨家導入雙超穎透鏡（Meta Lens）光學結構，並整合Meta Lens與反射鏡2D FAU，讓CPO達到可插拔式的多排FAU解決方案。

伍茂仁指出，合聖目前投入約1.5億元資本支出的新FAU封裝產線，預計將在今年第3季末於竹南廠房開始投入試產，明年上半年將送交客戶驗證，最快有機會在明年下半年投入全面量產，屆時全年產能將上看20萬組。