前鼎股東會／400G／800G 完成驗證 衝刺雲端運算市場

光通訊廠前鼎（4908）24日召開年度股東常會，並順利通過各項議案。對於未來營運前景，前鼎指出，AI時代引領光通訊技術進步，光模組持續向高速發展，公司的400G／800G產品陸續完成驗證，並逐步商轉，積極爭取應用於雲端運算，AR／VR、AI、5G等技術領域。

前鼎表示，面對AI算力帶來的功耗挑戰，共同封裝光學（CPO）技術已被視突破瓶頸的關鍵。公司已密切投入此架構所搭配的ELSFP（外置雷射光源模組）相關研發。未來透過將雷射光源與電路交換晶片分離，能有效解決CPO封裝內的散熱與維護難題，此布局將使公司在未來高性能運算市場中，具備更強的競爭優勢。

同時，前鼎表示，全球FTTH網路市場蓬勃發展，電信商已由傳統方案，提升至Combo PON、XGS-PON及25G／50G PON的技術。台灣系統廠、代工廠及歐美通信設備大廠，皆是前鼎的合作對象。