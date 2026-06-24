合聖6月26日登錄興櫃、每股120元 搶占CPO爆發紅利

高速光學互連解決方案領導廠商合聖科技*（AuthenX Inc.）（7928），預計於6月26日，以每股120元正式登錄興櫃。合聖科技以創新的矽光子晶片與光學輸出入介面耦光結構，精準瞄準次世代光通訊市場，合聖科技更透過在台灣自主建置的高階專屬封裝產線，滿足客戶對品質與產能的嚴苛要求，全面奠定在光通訊供應鏈中的關鍵地位。

瞄準次世代光通訊剛性需求 重塑業界標準與供應鏈版圖

隨著次世代高階AI運算平台的高頻寬互連發展，光通訊走向共同封裝光學（CPO）架構已成為市場的剛性需求。合聖科技的產品精準聚焦於AI GPU叢集互連所需的CPO應用，聚焦光纖陣列單元（FAU）與外部雷射光源模組（ELS）兩大關鍵模組。

為突破矽光子晶片與光纖陣列難以量產耦合的業界瓶頸，合聖科技獨家導入「雙超穎透鏡（Meta Lens）」光學結構，並整合Meta Lens與反射鏡之2D FAU，成功實現了CPO「可插拔式的多排FAU」解決方案。這項技術大幅優化了光訊號傳遞效率，實現領先業界的訊號增益，並完美匹配未來資料中心的高密度與高帶寬需求。憑藉超穎透鏡重塑矽光子光學介面標準的核心壁壘，合聖科技已確立在CPO光學介面的技術領先地位，搶先卡位預估自2027年起爆發式成長的市場紅利。

為了確保極致的產品品質並捍衛核心智財（IP）價值，合聖科技除了卓越的研發實力，內部生產體系更具備將先進封裝「落地量產」的D2M（Design to Manufacturing）能力。目前，公司正全速推進位於台灣竹南科學園區的自主Meta Lens FAU封裝生產線。

配合國際客戶的高標準，合聖科技的產品架構專為簡化後端封裝與測試流程量身打造，能有效降低系統整合的製造成本與技術複雜度。此外，透過突破性的光學設計，合聖科技成功克服傳統對位限制，展現出極高的封裝容忍度，此優勢顯著提升了自動化封裝的量產良率與規模化能力。藉由自主產線掌握核心製造參數與光學量測技術，合聖科技不僅提升了供應鏈的韌性，更能確保對客戶提供高品質且穩定的交付承諾，全面滿足國際大廠的嚴苛規範。

合聖科技表示，本次登錄興櫃是公司邁向下一階段規模化成長的重要里程碑。未來公司將持續深化矽光子與CPO先進技術研發，並攜手全球半導體與光通訊夥伴，共同引領高速光學互連生態系的繁榮發展，以實質的營運成果回饋股東與資本市場的期待。