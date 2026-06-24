快訊

千萬獎金充公…頭獎冒領案國稅局找到真中獎人 1原因錯身而過

涉詐1455萬助理費…高雄議員黃紹庭獲緩刑定讞 將被解職、不得爭取連任

聽新聞
0:00 / 0:00

香繼光26日登錄興櫃 未來以自創、代理打造雙引擎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
香繼光集團將於26日登錄興櫃，參考價84元。圖左起為亞太營運中心副總經理陳宥任、副董事長暨執行長黃智雄、董事長黃宏偉、財管中心資深總監李秋玉。記者林海／攝影
香繼光集團將於26日登錄興櫃，參考價84元。圖左起為亞太營運中心副總經理陳宥任、副董事長暨執行長黃智雄、董事長黃宏偉、財管中心資深總監李秋玉。記者林海／攝影

香繼光集團將於26日登錄興櫃，參考價84元，副董事長暨執行長黃智雄表示，未來營運策略以深耕自有品牌，賦能代理品牌為主，自有品牌要目標拓展亞太、華人市場，代理品牌方面則希望吸引強勢品牌加入，形成雙引擎推動。

香繼光目前除自創品牌「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」外，也代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼辻半」及「名代宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

其中「繼光香香雞」及「美毕臺菜小館」全球總店數共約400家，以直營、加盟及代理三種模式並進，拓展國際版圖；核心據點以大陸312家、台灣84家為主，並延伸至香港3家、菲律賓4家、印尼4家、加拿大3家、美國2家及澳洲墨爾本1家。

代理品牌方面，目前在台共8家，包括「金子半之助」7家、「日本橋海鮮丼辻半」1家，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式，黃智雄表示，代理品牌的策略是引進強勢品牌、進駐強勢通路，就能創造預期以上的營收表現，未來自創、代理並行，不侷限為小食、外帶，讓經營廣度有更多面向。

董事長黃宏偉也表示，香繼光將持續深耕台灣市場，強化百貨、街邊與外帶據點布局，同時以大陸與海外華人市場為成長腹地，推進自有品牌規模化與代理品牌賦能，隨著多品牌矩陣、食安供應鏈與數位化營運效益發酵，有望在餐飲業展店競賽中建立差異化定位，進一步提升品牌價值與市場能見度。

海鮮 日本

延伸閱讀

饗賓拚年底上市⋯股民看好訂位實力！網敲碗股東優先訂位

Buffet雙雄台中7月激戰 島語明開放會員搶訂、旭集同步備戰

鴻海與 SHARP 簽署 MOU 布局3+3+3策略新興產業 加速日本及全球發展

消費型態改變與電商崛起影響 量販業界加速轉型布局

相關新聞

合聖6月26日登錄興櫃、每股120元 搶占 CPO 爆發紅利

高速光學互連解決方案領導廠商合聖科技*（AuthenX Inc.）（7928），預計於6月26日，以每股120元正式登錄興櫃。合聖科技以創新的矽光子晶片與光學輸出入介面耦光結構，精準瞄準次世代光通訊市場，合聖科技更透過在台灣自主建置的高階專屬封裝產線，滿足客戶對品質與產能的嚴苛要求，全面奠定在光通訊供應鏈中的關鍵地位。

橘子股東會／啟動精實計畫 驚傳裁員15%

遊戲大廠橘子（6180）24日召開股東會，但卻驚傳裁員15%，裁員後集團總人數約1,000人，推估裁員人數約150至200人，重點裁員部門則集中在轉投資媒體事業NOWnews，約裁員逾60人。

新漢股東會／第2季營運優於首季 審慎樂觀看待後市

工業電腦廠新漢（8234）24日舉行股東會，展望後市，新漢董事長林茂昌表示，首季因與客戶洽談新價格，導致部分訂單出現遞延情況，看好第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，對後續營運審慎樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。