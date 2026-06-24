香繼光26日登錄興櫃 未來以自創、代理打造雙引擎

香繼光集團將於26日登錄興櫃，參考價84元，副董事長暨執行長黃智雄表示，未來營運策略以深耕自有品牌，賦能代理品牌為主，自有品牌要目標拓展亞太、華人市場，代理品牌方面則希望吸引強勢品牌加入，形成雙引擎推動。

香繼光目前除自創品牌「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」外，也代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼辻半」及「名代宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

其中「繼光香香雞」及「美毕臺菜小館」全球總店數共約400家，以直營、加盟及代理三種模式並進，拓展國際版圖；核心據點以大陸312家、台灣84家為主，並延伸至香港3家、菲律賓4家、印尼4家、加拿大3家、美國2家及澳洲墨爾本1家。

代理品牌方面，目前在台共8家，包括「金子半之助」7家、「日本橋海鮮丼辻半」1家，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式，黃智雄表示，代理品牌的策略是引進強勢品牌、進駐強勢通路，就能創造預期以上的營收表現，未來自創、代理並行，不侷限為小食、外帶，讓經營廣度有更多面向。

董事長黃宏偉也表示，香繼光將持續深耕台灣市場，強化百貨、街邊與外帶據點布局，同時以大陸與海外華人市場為成長腹地，推進自有品牌規模化與代理品牌賦能，隨著多品牌矩陣、食安供應鏈與數位化營運效益發酵，有望在餐飲業展店競賽中建立差異化定位，進一步提升品牌價值與市場能見度。