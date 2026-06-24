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橘子股東會／啟動精實計畫 驚傳裁員15%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
遊戲橘子董事長劉柏園。 圖／本報資料照片
遊戲橘子董事長劉柏園。 圖／本報資料照片

遊戲大廠橘子（6180）24日召開股東會，但卻驚傳裁員15%，裁員後集團總人數約1,000人，推估裁員人數約150至200人，重點裁員部門則集中在轉投資媒體事業NOWnews，約裁員逾60人。

針對裁員風波，橘子證實，公司確實近期正在進行人員調整計畫，藉此降低AI風潮所帶來的衝擊，達到「降本增效」的目的，調整計畫將在第2季前完成。

橘子董事長劉柏園表示，組織調整的初衷，是展現果斷敏捷的決策力與執行力，即時止損，並將資源和人才，全面挹注於AI布局與核心計畫，掌握AI所帶來的機會，為集團驅動新興成長量能。

橘子認為，人員調整是為突破傳統代理營運的市場競局，並因應目前集團營運挑戰，因此在第2季針對各單位的資源投入與產出效益，進行全面評估，並展開大刀闊斧的組織調整，裁撤效益未達預期的虧損事業單位、封存短期未具變現效益的新創專案，並全面啟動非核心事業體的處置評估，整體調幅15%。

橘子2025年全年合併營收88.7億元，年減約20%，歸屬母公司稅後淨損約2.7億元，每股虧損1.53元，相較於2024年的每股純益11.78元大幅衰退許多。

展望未來，橘子表示，今年《新楓之谷》、《天堂M》等主力遊戲有望推升業績，同時集團事業版圖將持續跨足數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI創新、新聞媒體等六大領域，朝全生態科技企業邁進。

劉柏園 橘子

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