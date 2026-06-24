新漢股東會／第2季營運優於首季 審慎樂觀看待後市

遊戲大廠橘子（6180）24日召開股東會，但卻驚傳裁員15%，裁員後集團總人數約1,000人，推估裁員人數約150至200人，重點裁員部門則集中在轉投資媒體事業NOWnews，約裁員逾60人。

2026-06-24 15:11