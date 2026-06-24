快訊

外洩機密資料？傳電展室外派人員監聽東南亞國家 顧立雄回應

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

聽新聞
0:00 / 0:00

新漢股東會／第2季營運優於首季 審慎樂觀看待後市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新漢董事長林茂昌。記者吳凱中／攝影
新漢董事長林茂昌。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠新漢（8234）24日舉行股東會，展望後市，新漢董事長林茂昌表示，首季因與客戶洽談新價格，導致部分訂單出現遞延情況，看好第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，對後續營運審慎樂觀看待。

新漢2025年營收57億元，稅後純益約5500萬元，每股純益0.39元；股東會通過發放現金股利0.4元。

展望後市，林茂昌指出，因零組件價格上漲，新漢因應成本上升調漲產品價格，但也因與客戶洽談新價格，導致首季部分訂單出現遞延情況。

新漢目前BB值1.3-1.4。林茂昌預估，第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，其中，今年來自智慧車載、半導體下游產業需求為主要動能，對後續營運審慎樂觀看待。

在業績表現方面，新漢今年5月營收5.22億元，月增10%、年減1.5%；累計新漢今年前五個月營收為21.43億元，年減18.9%。

新漢 營收 董事長

延伸閱讀

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

華碩：第3季PC價仍會微漲 預估產品升幅收斂至個位數

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

中砂2026年力拚賺逾一股本 今年營收叩關百億元

相關新聞

橘子股東會／啟動精實計畫 驚傳裁員15%

遊戲大廠橘子（6180）24日召開股東會，但卻驚傳裁員15%，裁員後集團總人數約1,000人，推估裁員人數約150至200人，重點裁員部門則集中在轉投資媒體事業NOWnews，約裁員逾60人。

新漢股東會／第2季營運優於首季 審慎樂觀看待後市

工業電腦廠新漢（8234）24日舉行股東會，展望後市，新漢董事長林茂昌表示，首季因與客戶洽談新價格，導致部分訂單出現遞延情況，看好第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，對後續營運審慎樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。