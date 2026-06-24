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公準股東會／承認去年虧損撥補案 蘇友欣續任董事長
公準（3178）24日舉行股東常會，承認去年虧損撥補案，並完成董事改選作業。董事會推選蘇友欣續任董事長。
公準表示，展望2026年，營運計畫將延續既有專業技術與實務經驗，持續參與客戶共同開發，提供設計、製造、組裝、表面處理至檢驗的一站式服務。於南科分公司建置新廠，預期導入自動化製程設備，以提升整體效能及降低製造成。並配合客戶需求投資產能，擴大半導體、顯示器、航太及光學等產品領域，藉以帶動營運成長。
在未來發展策略方面，公準將聚焦於智慧製造、產品開發及成本競爭力提升，導入 AI 圖面檢核、製程數位化履歷及 AGV 無人搬運系統，並投入無人機產業用渦輪引擎研製，持續強化品質穩定度、交期可靠性與客戶合作關係，共同創造互利共贏新願景。
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