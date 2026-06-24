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路易莎股東會／黃銘賢：柬埔寨今年拚10店、美國市場同步布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2026年是路易莎集團轉型突破展現強勁成長的起始年，透過併購與多品牌布局的核心策略，成功從「平價咖啡」跨向「全時段生活餐飲」。路易莎/提供
2026年是路易莎集團轉型突破展現強勁成長的起始年，透過併購與多品牌布局的核心策略，成功從「平價咖啡」跨向「全時段生活餐飲」。路易莎/提供

路易莎（2758）24日召開股東會，由董事長黃銘賢主持。他表示，2026年是集團轉型突破展現強勁成長的起始年，透過併購與多品牌布局的核心策略，成功從「平價咖啡」跨向「全時段生活餐飲」，未來隨著積極展店及客單價提升帶動下，全年營收挑戰年成長三成，朝40億目標邁進。

路易莎今年預計新增30家直營門市，以及近20家多品牌餐廳，全集團總店數目標上看600家。軌道經濟是路易莎發展重點，預計在雙北捷運站開發超過10個站點，包括即將於7月1日開幕的台北兒童新樂園門市等。同時，在捷運新莊幸福站旁的3層樓900多坪新形態商場，預計將於2026年底正式開業，開啟異業結盟複合式商機。位於大巨蛋近500坪的健身房Self room，也將於8月之後開幕。其他校園門市擴及全省近30所，幾乎成為台灣大專院校的標準配備。

對於開發海外市場，路易莎全面採取品牌授權與異業複合經營，輕資產海外擴張，由當地夥伴主導（集團持股約三成），降低海外拓點的資本風險。目前先後進軍柬埔寨金邊市及美國洛杉磯，其中柬埔寨與當地知名的順元國際開發公司合作，透過該集團在商場、休閒餐飲等多元產業的資源，已經拓展3家門市，預計今年將展店10家，直營與加盟並進，成為該新興市場連鎖經營最多門市的台灣本土咖啡品牌。

路易莎在多品牌餐飲版圖的拓展，主要是與台灣知名連鎖飯店及商場合作，下半年將有很多新店開幕，包括白霧時光6月25日即將進駐台南安平雅樂軒酒店，緊接著7月又將在新北市再開一家超過200坪的大店；主打港點的隱岳閣也將在新北市與著名商場開新店，成為與飯店合作據點最多的餐飲品牌之一。

後勤供應鏈智慧化升級，路易莎新莊生活餐飲總部，正在興建地上9層智慧化綠能園區，預計2027年底完工。中央工廠全面出擊，強力整合8座MES食品廠生產動能，提高門市自製產品比例，有效降低門市物料成本。AI數位總部：BI分析掌握集團經營大數據，即時策略調整，善用會員經濟與數位科技，縮短反應時間，搶佔最佳時機。觀測市場脈動，強化新品研發，產銷一條龍垂直運籌，掌握潮流商機。

2026年將是路易莎成立20周年，也是邁向「品牌升級」的關鍵一年，透過「內需市場的深度挖掘」與「多品牌帶來的綜效」，未來將持續跨品牌研發與新商品開發，讓集團業績不僅侷限於咖啡本業，更進一步品牌維度的升級，穩健拓展據點，打造具長期競爭力的永續成長架構的品牌。

路易莎目前旗下擁有白霧時光（2間）、青焰炭火熟成牛排（6間）、初泰Pikul（2間）、玖仰茶食文化（8間）、丹生炊事（2間）、SUN BERNO光焙若蔬食（3間）、Louisa Bakery（1間）、傑克兄弟牛排（3間）及隱岳閣（1間）等多元品牌，持續拓展餐飲版圖。

路易莎24日召開股東會，由董事長黃銘賢主持。路易莎/提供
路易莎24日召開股東會，由董事長黃銘賢主持。路易莎/提供

柬埔寨 美國 路易莎

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