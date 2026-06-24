快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

藏壽司股東會／啟動海外擴張 2027年曼谷開首店、中長期拚50店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
亞洲藏藏壽司董事長暨總經理藪内薰看好台灣餐飲市場發展。嚴雅芳/攝影
亞洲藏藏壽司董事長暨總經理藪内薰看好台灣餐飲市場發展。嚴雅芳/攝影

亞洲藏壽司（2754）24日宣布正式啟動海外布局計畫，對泰國市場進行評估，投資設立子公司，以利未來展店計畫，目標預計在2027年第1季於曼谷開出第一家店，中長期規模鎖定50間。

亞洲藏藏壽司董事長暨總經理藪内薰上任後首次主持股東會，並於會後首度接受媒體採訪。他表示，將以台灣為營運中心，具體研議於泰國設立子公司及開設店舖計畫」。對於備受關注的布局時間點，藪内薰回應媒體，目標預計在2027年第1季泰國曼谷開出第一家店。為在泰國市場揮出致勝第一擊，團隊開始準備，對外制定極具競爭優勢的營運策略，對內網羅優秀人才，組織核心小組，共同營運海外新市場。

藪内薰表示，台灣每年仍維持展店5-10家計畫，目標門市數為100家，插旗全台縣市，今年更成功插旗東台灣花蓮，開出全台第63家門市，也是首家進駐東台灣的日本迴轉壽司品牌。

藪内薰上任後逐步開展三大創新策略，受到市場肯定，包含「多元商品策略」，今年2月導入多元價格帶後，客單價有效提升，來客數穩定成長；「扭蛋加價保底策略」兩家實驗中門市，受到消費者高度喜愛；「新店型策略」圍繞歡樂用餐體驗，將進一步打造更具沉浸式的歡樂門市空間。

亞洲藏壽司以獨特品牌力及營運模式，展現高競爭力。海內外展店市調查，以四大核心依據為決策基礎，「人口規模」、「基礎建設完備、「日式飲食文化接受度高」、「喜愛日本IP文化」。在具潛力商機之主要都會區，拓展獨立街邊店、百貨商場、商業大樓等不同店型。

曼谷 泰國 壽司

延伸閱讀

藏壽司人氣王換人了！不是鮭魚 第一名賣破3000萬份

威剛布局東南亞AI算力中心 陳立白率團拜訪泰國深化產業合作

量販零售店退場再添一例 大全聯中崙店開業22年來從未賺過錢、9月13日結束營業

Buffet雙雄台中7月激戰 島語明開放會員搶訂、旭集同步備戰

相關新聞

009803市值型ETF兼顧現金流！配0.5元3天即填息…台股大跌千點還在填息價之上

009803市值型ETF日前配息0.5元，年化配息率達9.04%，在台股大跌千點的情況下，仍逆勢填息。該ETF透過篩選成長潛力股，兼顧收益與資產增長，適合準退休族群的投資需求。

23歲資產衝破336萬！他18歲被媽媽帶去開戶 靠1檔股票賺3倍

年輕時若能及早建立投資觀念，成果可能比想像中更驚人。一名歲男網友近日分享，自己今年將滿23歲，他在18歲時就在媽媽帶領下開立證券戶，並開始用大學打工存下來的閒錢買股，沒想到近幾年手中持股突然大漲，資產還在短短兩個月內翻了3倍，總共來到336萬元，讓他不禁直呼「很不真實」。

股市賠錢怪東怪西就不怪自己？投資大忌「責任外包」：錢在手上下單是你在按

在投資過程中，責任心至關重要。許多人習慣怪罪外部因素，如政府或他人推薦，卻忽視自身決策的影響。投資者應承擔結果，才能真正掌握風險與利益。

為何正2漲時多1倍、跌卻比0050多2倍以上？網曝真相：你買的是期貨

元大台灣50正2（00631L）在市場震盪中引發投資者關注，因漲跌幅與0050的預期不符。一名網友指出，0050跌0.45%時，正2卻跌1.60%，引起熱烈討論。許多網友解釋該商品並不單純追蹤0050，實則透過期貨與現股配置達成槓桿效果。

主被動ETF不用二選一！詹璇依「雙核心」配置：散戶別業餘挑戰專業

財經主持人詹璇依提出「主被動雙核心」投資策略，建議散戶不必在主動式ETF與被動式ETF中二選一。她以運動比賽做比喻，強調各類產品的角色及風險，並提醒投資人需謹慎挑選及評估經理人績效。

彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界

台灣股市近期狂熱，融資餘額一年內暴增160%，成為全球股市的熱門焦點。年輕投資人借資金進場，專家警告市場過熱可能導致劇烈修正，影響尋求快速致富的年輕人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。